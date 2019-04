Carolina e Paula estão no último paredão do Big Brother Brasil 19. A participante menos votada pelo público vai para a final do programa com Alan e Hariany. E, de acordo com enquete realizada pelo Popular, Carolina é quem deve ser eliminada.

A enquete Paredão BBB19 do Popular já recebeu mais de 14 mil votos, sendo 62% destinados a Carol Peixinho e apenas 38% destinados à mineira Paula, indicada para a berlinda pelo líder Alan.

