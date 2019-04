O décimo primeiro paredão do Big Brother Brasil 19 foi formado na noite deste domingo (31) pelos Brothers Carolina, Hariany e Rodrigo. Desta vez, a dinâmica foi um pouco diferente, com o anjo da semana autoimune. No entanto, Rízia, não poderia ser votada.

Rodrigo foi o primeiro emparedado, por indicação da líder Paula. Desta vez, o indicado pelo líder poderia mandar alguém para a berlinda também. E a escolhida pelo brother foi Carolina. Já a goiana Hariany, teve o maior número de votações da casa.

Somente Alan, Hariany e Gabriela poderiam receber votos da casa. Sendo assim, Carolina votou em Gabriela, Rodrigo votou em Hariany, Rízia votou em Hariany, Hariany votou em Alan, Gabriela votou em Hariany e Alan também votou em Hariany.

E você, quem deseja eliminar? Vote agora!