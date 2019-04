Último paredão do Big Brother Brasil 19! Carol Peixinho e Paula disputam a permanência na casa. Quem vai para a final com Alan e Hariany? De acordo com enquete realizada pelo Popular, Carolina deve ser eliminada. A sister possui, até o momento, 65% dos votos. Já Paula, 35%.

Concorda com esse resultado? Clique aqui para participar da nossa enquete!

Prova do Líder

A prova exigiu habilidade dos participantes. Eles tinham que pegar uma bola e atravessá-la por um labirinto, que tinha o formato de uma chave. Vencia quem conseguisse colocar o maior número de bolas no porta-malas do veículo num período de cinco minutos. Alan acertou 9 bolas, Paula 8, Carolina 7 e a goiana Hariany apenas uma bola. Como venceu a prova, Alan se tornou líder e garantiu vaga na final, e indicou Paula para o paredão, que escolheu enfrentar Carol Peixinho.