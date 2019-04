Magazine Hariany e outras três ex-BBBs vão passar 12 dias nos Estados Unidos A notícia da viagem os fãs das sisters; “Como faz pra assinar o PPV desses 12 dias?”, perguntou um internauta

A amizade que começou dentro da casa do Big Brother Brasil 19 vai decolar para outro país. Apesar de a baiana Carol Peixinho dizer que tudo ainda é segredo, outra sister revelou mais detalhes sobre esse reencontro. A ex-BBB Isabella contou que no mês de maio vai acontecer uma viagem entre as amigas Carolina, Hariany e a campeã do BBB19, Paula. Sem dizer a cidade...