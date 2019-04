Gabriela foi a 11ª participante a ser eliminada do Big Brother Brasil 19, neste domingo (7). A sister enfrentava o paredão com Rízia e foi eliminada pelo público com 60,64% dos votos.

“Vocês são lindos. Não tinham pessoas melhores para estar na final do que vocês”, desabafou a percursionista, ao deixar a casa.