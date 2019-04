Depois de quase 90 dias de confinamento na casa do Big Brother Brasil 19, a goiana Hariany desembarcou em Goiânia na noite desta segunda-feira (15) e se surpreendeu com a quantidade de fãs que a aguardavam no aeroporto da capital. "Estou passada", disse a ex-BBB.

Muita gente fez questão de ir até lá para receber a jovem, que foi expulsa do reality show na véspera da grande final por ter agredido a campeã Paula durante uma festa.

A estudante vive em Senador Canedo e filmou o caminho de casa dizendo: “Estou chegando na minha cidade, que frio na barriga. Estou morrendo de saudade”.

Hariany ainda foi surpreendida pela sua família, que estava reunida, vestidos com camisetas estampadas com o rosto dela. "Todo mundo me esperando com a fotinha", disse ela enquanto filmava os parentes. A ex-BBB ainda mostrou aos seguidores o seu quarto e brincou com os móveis: "Te amo, cama. Te amo, tapete. Te amo, penteadeira".

Confira alguns vídeos compartilhados pelos familiares, fãs e amigos da goiana:

🎥 | Hariany e Tia Cris sendo recebidas no aero de Goiânia. pic.twitter.com/xGXdlw3yiV — Acesso Hariany (@AcessoHariany) April 16, 2019

📷 | Hariany ontem atendendo fãs no aeroporto. pic.twitter.com/01SGwAqoxa — Acesso Hariany (@AcessoHariany) April 16, 2019

📷 | Hariany com fã no aeroporto. pic.twitter.com/a0BeCfAMbl — Acesso Hariany (@AcessoHariany) April 16, 2019