Magazine Enquete paredão BBB19 aponta eliminada da semana

A 19ª edição do Big Brother Brasil está chegando ao fim. Paula e Rízia enfrentam o penúltimo paredão do reality e, de acordo com parcial da enquete paredão BBB19 - realizada pelo Popular, quem deve deixar o programa na noite desta terça-feira (9) é Rízia. A sister possui, até o momento, 62% dos votos, contra 38% de Paula. A enquete já recebeu cerca de 40 mil v...