Após quase quatro meses no ar, a 19ª edição do Big Brother Brasil chega ao fim. Nesta sexta-feira (12), acontece a grande final do programa e, após a desclassificação da goiana Hariany e a eliminação de Carol Peixinho, Alan e Paula se tornaram os finalistas.

Quem vencer esta disputa, leva para casa o prêmio de R$1,5 milhão. E, de acordo com enquete - realizada pelo Popular, Paula levará a melhor. A sister possui, até o momento, 59% dos votos, enquanto Alan, 41%.

