Pedro Nunes Com informações do Gshow

A notícia sobre a eliminação da goiana Hariany do BBB 19 aparentemente devastou a mineira Paula. Durante a explicação do apresentador Tiago Leifert sobre a exclusão, Paula gritou, chorou e foi consolada por Alan.

Pouco depois, conversando com Carol Peixinho – as duas estão no paredão de hoje, que foi confirmado pela produção – a mineira comentou: “Ela não me agrediu. Não aconteceu nada. Carol estava lá. Não aconteceu nada”.

Mas Carol rebate. “Ela empurrou e você caiu perto da mala". À beira da piscina, Carolina então fala sobre a saída de Hariany: "Ela deve estar muito sem chão". Paula diz: "A Hari está me odiando". Em seguida, Carolina comenta: "Ela não mata um mosquito. Ela deve estar muito sem chão. Já estava na final".

Depois da conversa, Paula seguiu para outro ponto da área externa da casa, onde se isolou e continuou chorando.

Na madrugada de hoje, Hariany empurrou Paula durante uma discussão. As imagens foram analisadas pela produção do programa. Conforme o anúncio de Tiago Leifert, a ação foi considerada uma agressão, o que infringe uma regra do reality.