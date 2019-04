Teve reencontro de ex-BBBs em Goiás nesse final de semana. A nordestina Isabella Cecchi desembarcou em Goiânia no sábado (20) para um trabalho e foi recebida pela amiga Hariany Almeida.

As duas participantes do Big Brother Brasil 19 jantaram em um restaurante italiano na capital goiana, apesar de Hariany confessar que não entende nada desse tipo de culinária. "Tô aqui fingindo costume como se eu entedesse tudo", ironizou a goiana.

Isabella, que tem descendência italiana, pediu uma burrata e Hariany arrancou gargalhadas da amiga ao comparar o queijo italiano com uma cebola. “O que você está achando da Burrata?”, perguntou Isabella enquanto gravava um vídeo. “Parece uma cebola”, respondeu a estudante de Senador Canedo.

No dia seguinte, domingo (21) de Páscoa, as loiras foram juntas até uma fazenda para um dia de sol e churrasco com a família da goiana. "To arrastando a Isa para todo lado", contou Hariany.

A ex-BBB nordestina fez vídeos esclarecendo que cancelou eventos em São Paulo para ficar até segunda-feira (22) em Goiânia.