A baiana Carol Peixinho foi eliminada, na noite desta quinta-feira (11), no último paredão desta edição do Big Brother Brasil. A sister teve 54,67% dos votos contra 45,33% de Paula. Com o resultado, Paula se junta a Alan na grande final do programa nesta sexta-feira. O vencedor leva para a casa o prêmio de R$1,5 milhão.

A goiana Hariany, que já estava garantida na decisão, foi desclassificada após empurrar Paula na última festa do programa. A direção do reality considerou a atitude como uma agressão, o que infringe o regulamento do programa.