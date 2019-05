A campeã do Big Brother Brasil 19, Paula Sperling, teve sorte no jogo e mostrou que também está com sorte no amor. A nova milionária compartilhou uma foto nessa quinta-feira (2), onde aparece abraçada com seu “príncipe”. Ela explicou aos fãs que está sumida das redes sociais porque reencontrou o rapaz.

Apesar de Paula não ter mostrado o rosto e nem identificado o seu affair misterioso, o jornal Extra descobriu quem é o eleito. Ele é o empresário e atleta de triathlon Daniel Guimarães Ramalho, de 39 anos.

Segundo a publicação, Daniel e Paula formam um casal afortunado. O namorado da ex-BBB é integrante de um dos mais poderosos clãs empresarias de Minas Gerais e é proprietário de 15 empresas espalhadas por cinco estados. O patrimônio dele ultrapassa os R$ 2 bilhões.

Durante o confinamento, Paulo deixou escapar algumas vezes que tinha alguém fora da casa, mas manteve máximo sigilo sobre a relação, pois o empresário é muito discreto. Assim que a namorada entrou no BBB, Daniel excluiu seu perfil do Facebook e mantém uma conta no Instagram com perfil exclusivo para amigos.