A mineira Paula, campeã do Big Brother Brasil 19, foi flagrada saindo pelos fundos da delegacia após prestar depoimento na tarde dessa segunda-feira (15). Ela precisou ir até a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (DECRADI), no centro do Rio de Janeiro, para esclarecer seus comentários polêmicos durante o programa.

As declarações de Paula foram repercutidas na internet, chamaram a atenção da polícia e ofenderam os colegas de confinamento Rodrigo e Gabriela, que tiveram acesso ao que foi dito após deixarem o confinamento. Os dois consideraram terem sido vítimas de racismo, injúria e intolerância religiosa.

O delegado titular da DECRADI, Gilbert Stivanello, confirmou que a campeã do BBB foi ouvida em um longo depoimento. Ele ainda explicou à revista Quem que antes do interrogatório, Paula assistiu aos vídeos do reality show e se manifestou sobre o episódio. Delegado afirmou que há elementos para elaboração do inquérito policial, que deve ser encaminhado à Justiça ainda esta semana.

Veja a foto do momento em que Paula deixa a delegacia pela porta dos fundos, escoltada por seguranças: