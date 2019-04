A goiana Hariany pode ser expulsa do Big Brother Brasil 19 nesta quinta-feira (11), após a briga que começou na última festa do reality. Enquanto discutia com a mineira Paula, a goiana empurrou a sister, que caiu sentada no chão do quarto. O apresentador Tiago Leifert entrou ao vivo na programação da Globo para anunciar que o caso está sendo analisado pela produção do BBB.

Quer acompanhar todas as notícias do BBB19? Acesse aqui!

"Aconteceu um fato relevante entre o Paula e Hariany essa noite as imagens estão sob análise", explicou Leifert.

Faltando apenas um dia para a grande final, Hariany pode deixar a casa ainda hoje. "A gente vai ter um parecer ainda nessa tarde", garantiu o apresentador.

A cena do empurrão foi uma das mais comentadas pelos internautas na manhã desta quinta-feira (11), véspera da final do programa. Apesar da hashtag "Hariany Expulsa" está entre as mais usadas no Twitter, muitos internautas saíram em defesa da goiana. "Primeira coisa útil que a Hariany faz nesse programa", disse uma internauta. "Hariany fazendo o que todo o Brasil queria ter feito", comentou outro.

Briga

Durante a madrugada, Paula se isolou, refletiu sozinha e foi depois disso que se instaurou o caos. As duas amigas começaram a discutir e Hariany disse que quer falar algumas verdades para Paula, mas fora da casa. A mineira não aceitou e insistiu para que a goiana falasse o que estava pensando. Hariany decidiu ignorar a amiga e tentou voltar para a festa, mas foi chamada de ignorante.

Ela voltou para o quarto e disparou críticas contra a sister. Porém, enquanto a estudante desabafava, Paula ria e debochava. A goiana perdeu a paciência e começou a gritar, jogando roupas em cima da cama e empurrou Paula, que caiu sentada no chão, indignada com a reação da amiga. “Eu posso ser expulsa agora, mas me faz perder a paciência!”, reclamou a estudante de Senador Canedo. Carol Peixinho tentou apaziguar a situação, mas a briga entre as duas continuou durante toda a noite.

Assista ao vídeo do empurrão que pode causar a saída da estudante de Senador Canedo: