Com 69,7% dos votos, Rodrigo foi o décimo eliminado do Big Brother Brasil nesta terça-feira (2). Durante entrevista ao Mais Você (TV Anhanguera), desta quarta-feira (3), o brother contou sua experiência na casa e declarou estar procurando meios judiciais para tratar dos casos de racismo que sofreu durante o programa, principalmente nas redes sociais.

“Minha família já entrou em contato com o advogado. A gente vai processar por racismo religioso. Minha família cultua o candomblé. Não cheguei nesse programa para catequizar ninguém, em pouquíssimas vezes falei sobre isso. Mais uma vez colocaram o candomblé como algo maligno e perverso, sem o cuidado de perguntar o que se trata”, disse.

O brother ressaltou, ainda, que não poderia se calar e que talvez a sua missão no programa tenha sido provocar reflexão acerca disso, e fez um apelo ao fim do preconceito contra LGBTs, ao fim do racismo e do machismo. “Em 2019, a gente ainda tem comportamento de Brasil Colônia. A gente ainda olha para o outro como inferior”, pontuou.

Outra situação comentada por Rodrigo foi sobre o seu ronco, que gerou polêmica na casa. “Estava num lugar onde todo mundo roncava e a problemática era eu. Da forma que foi construída em relação à exposição, me afetou muito. Não foi uma conversa, se colocou uma assembleia como se eu tivesse roubado algo”, lamentou.

Apesar de tudo, o brother afirmou que a experiência valeu a pena pelas pessoas em que conheceu na casa e que quer levar para a vida, mencionando Gabriela, Rízia e Hana.