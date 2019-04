Expulsa da casa do Big Brother Brasil 19 na véspera da final, a goiana Hariany Almeida não participou do tradicional café da manhã com Ana Maria Braga no Mais Você nesta sexta-feira (12).

Todos os eliminados do programam conversam com a apresentadora na manhã seguinte que deixam o reality, mas Hariany não foi. Apenas a ex-sister Carol Peixinho, eliminada no último paredão, que apareceu no Mais Você.

A ex-BBB goiana gravou vídeos na manhã desta sexta explicando que houve um equívoco. Sem explicar o que aconteceu, ela disse que vai gravar participações em outros programas, mas não vai encontrar Ana Maria Braga. “Deixa eu avisar para vocês. Ta todo mundo achando que eu vou, quem vai é a Carol”, disse a estudante.

Hariany esclareceu que vai estar no Gshow e Multishow. “Mas assistam a Carol também”, completou a goiana.