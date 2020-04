Sem indicação do líder, votação da casa ou contragolpe, o décimo sétimo e último paredão desta edição do BBB20 foi definido durante uma prova, na noite desta quinta-feira (23). Manu Gavassi venceu a dinâmica de questionário, com assuntos relacionados à esta edição do Big Brother Brasil e se tornou a primeira finalista do programa, que acontece na próxima segunda-feira (27)

Os outros três participantes do BBB20, consequentemente, foram diretamente para o paredão, depois de perderem a prova. Dessa maneira, Rafa Kalimann, Babu Satana e Thelma Assis se enfrentam na berlinda por duas vagas na decisão. O resultado será conhecido neste sábado (25).