Thelma Assis é a grande campeã do Big Brother Brasil 20

A médica, que leva para a casa o prêmio de R$ 1,5 milhão, obteve 44,10% dos votos, contra 34,81% da segunda colocada Rafa Kalimann, e 21,09% de Manu Gavassi.

A final do reality, que antes era marcada por shows de cantores famosos, teve que se adaptar às medidas de prevenção ao novo coronavírus. Os eliminados participaram à distância, assistiram a edição junto com as finalistas e viram os melhores momentos do programa.

Após muita emoção, homenagens e lembranças da edição do Big Brother Brasil deste ano, Thiago Leifert encerrou a votação e revelou que Manu Gavassi havia ficado na terceira colocação.

Na sequência, no último bloco do programa, o apresentador foi para dentro da casa mais vigiada do país e anunciou a vitória de Thelma Assis.