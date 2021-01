Pai e empresário do cantor sertanejo Rodolffo, Juarez Dias, de 60 anos, conta que a torcida pelo filho, um dos selecionados para o BBB21, começou há um mês. “Assim que surgiu o convite da TV Globo ficamos animados com a possibilidade dele estar no programa. Somos muito fãs e acompanhamos as edições anteriores do Big Brother”, disse, em entrevista ao POPULAR.

Ex-marido da vice-campeã do BBB20, Rafa Kalimann, o sertanejo de 32 anos ficará confinado no grupo camarote da nova edição do reality show. Depois de aceitar o convite, Rodolffo pediu conselhos para a influencer com quem mantém uma relação de amizade. “Nossa família torceu muito pela Rafa no ano passado e temos certeza que ela vai fazer parte da torcida do Rodolffo desta vez”, explica Juarez.

Goiano de Uruaçu, o artista começou a cantar com 7 anos de idade e já tem 25 anos de carreira, ao lado do parceiro Israel, com quem forma a dupla Israel & Rodolfo. Futebol, bicicleta e fazer trilha são os passatempos favoritos do sertanejo quando não está nos palcos. Casa Mobiliada, Conselho e Também Sei Fazer Falta são algumas das canções mais conhecidas da dupla que está longe dos palcos desde o início da pandemia de covid-19.

“Se não fosse a questão da pandemia e com a agenda de shows que eles têm, talvez não fosse possível para ele estar no BBB. O convite veio na hora certa”, avalia o pai do cantor. Para ele, o público terá oportunidade de conhecer um pouco mais da intimidade de Rodolffo, que é tido por amigos e familiares como um “cara do bem”. “Sempre fiz questão de dar a oportunidade para meus filhos serem quem eles são. Tenho certeza que na casa ele vai mostrar os valores que aprendeu em família”.