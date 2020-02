A digital influencer Rafa Kalimann é a nova líder do BBB20. Em uma prova de habilidade que consistia em lançar uma bola através de uma catapulta e tentar acertar um mapa do Brasil divido em regiões, a mineira conseguiu o maior número de acertos na rodada preliminar e na final.

No último embate, a digital influencer enfrentou Gabi, Felipe e Daniel. Rafa acertou o mapa em duas oportunidades, enquanto o gaúcho Daniel acertou uma vez, contra nenhum acerto dos outros dois participantes.

E a noite na casa mais vigiada do Brasil ainda reservou mais uma surpresa. Rafa Kalimann escolheu três pessoas para receber punições. Bianca Andrade acabou perdendo 300 estalecas (dinheiro do reality), Felipe Prior foi impedido de disputar a próxima prova do anjo e Flayslane está no paredão da próxima terça-feira.