Rafa Kalimann é a favorita para ganhar o BBB20. Passados mais de três meses desde o começo desta edição, na noite desta segunda-feira (27) iremos conhecer a grande campeã do Big Brother Brasil 20. Na final entre Manu Gavassi, Rafa Kalimann e Thelma Assis agita as redes sociais.

Na parcial da enquete atualizada às 15h10 de hoje, Rafa Kalimann aparece como favorita ao prêmio. A influenciadora tem cerca de 55% da preferência do público, conforme Enquete O POPULAR. Thelma aparece na sequência, com 26%; e Manu com 19%.

Rafa disputa o título de campeã com a cantora e atriz Manu Gavassi e a médica Thelma Assis. Nascida em Campina Verde, interior de Minas Gerais, a influenciadora digital Rafa Kalimann - que vive em Goiânia há seis anos e ganhou o título de cidadã goiana pela Assembleia Legislativa em 2018 - é a mais cotada para levar o prêmio, segundo enquetes na internet até o fechamento desta edição, neste domingo.

Durante toda a temporada, não foi incomum que enquetes, antes certeiras, errassem resultados, mas, a depender da força de Rafa e de sua postura durante todo o jogo, é difícil que a previsão não se confirme na boca do apresentador Tiago Leifert. A influenciadora digital chegou com certa tranquilidade à final, graças ao jogo que fez. Até a reta final, raríssimas vezes foi indicada ao paredão, indício que conquistou os parceiros e fez alianças.

Quem você acha que deve ganhar o BBB20? Vote aqui!