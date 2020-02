Magazine Quem você quer que saia da casa do BBB20? Vote! Petrix, Pyong, Babu e Hadson estão na berlinda e o público decide quem continua no reality show

O segundo paredão do Big Brother Brasil 20 tem quatro pessoas. Petrix, Pyong, Babu e Hadson disputam a permanência na casa. A votação está aberta e o resultado será divulgado na próxima terça-feira (4). Babu era o Anjo e concedeu a benção para Thelma, que ficou imune à votação do líder e dos demais brothers. Petrix ocupou uma das vagas do paredão após Pyong ...