Os participantes do BBB 20 levaram uma bronca da produção do programa neste sábado, 1º, por conta do excesso de consumo de bebidas alcóolicas.

"Todos de pé, na sala, imediatamente", informou uma voz da produção do Big Brother Brasil, que aparece 'distorcida', soando pelos cômodos da casa.

"Senhores e senhoras. Desde a primeira festa, alguns de vocês têm passado do ponto com a bebida. Festa é para se divertir. A bebida é com moderação. Se continuarem com esse comportamento, a bebida da festa vai sumir", informou a produção do BBB.

Por fim, encerrou: "Sigam a vida de vocês".

Assista ao vídeo com a bronca da produção aos participantes do BBB abaixo:

Bonifácio tá achando q é pai deles? Deixa eles beberem! #BBB20 pic.twitter.com/dLZIrvsXFq — @uaibi 🏳️‍🌈 (@uaibi) February 1, 2020

Na festa de sexta-feira, 31, Flayslane causou irritação de Gizelly após cuspir bebida nela durante a madrugada. Ainda na festa, Flayslane negou a atitude, em conversa com Rafa Kalimann: "Eu cuspi na cara dela? Isso é cuspir na cara dela? Eu cheguei rindo!".

Na manhã deste sábado, 1º, ela voltou a falar no assunto: "Nessa hora era bebida. Não era cuspe. Como que eu vou cuspir daquele jeito? Era bebida. Eu cheguei rindo [...] Não fiz aquilo com raiva, fiz aquilo fazendo graça, brincando. Eu fiz, exagerei, achei que tinha liberdade de brincar com vocês assim".

Ao longo da semana, o participante Petrix Barbosa foi acusado de assédio. Ele chegou a ser chamado pela produção do BBB ao confessionário, e, posteriormente, pediu desculpas a Flayslane e Bianca Andrade.