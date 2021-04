Camilla, Gil e Juliette estão no último Paredão do Big Brother Brasil 21. Parcial de enquete realizada pelo POPULAR revela que Camilla deve ser a eliminada, com 77% dos votos. Gil tem 19% e Juliette, 5%.

Vote você também em nossa enquete BBB 21

Formação do paredão

Com a vitória de Fiuk após dez horas de prova de resistência, os três foram automaticamente para a berlinda. A eliminação será no domingo (2).

Camilla de Lucas foi a primeira a deixar a dinâmica. Ela passou mal no início da madrugada desta sexta (30). Juliette saiu às 5h43, também se sentindo mal. Chorando, ela pediu desculpas à família. "Eu queria dar orgulho a vocês", disse. As duas precisaram ser amparadas por dummies.

A prova de resistência consistia em ficar pendurado por uma corrente de segurança em um carrossel que ficava girando, com velocidade que variava. Eles enfrentavam também jatos de água, vento e calor.

Além de garantir a presença na final, Fiuk ganhou uma viagem para Nova York, com direito a acompanhante e R$ 24 mil para gastar.

