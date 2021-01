Magazine Perfil de participante do BBB21 deixa de seguir Jair Bolsonaro no Instagram após repercussão Goiano Caio Afiune teve lista de seguidores na rede social checada após o anúncio de sua participação no programa

A internet está agitada nesta terça-feira (19) com o anúncio dos participantes que integrarão o BBB 21. Com estreia marcada para a próxima segunda-feira (25), o programa, assim como na edição anterior, contará com famosos e anônimos, sendo que os últimos já estão tendo a vida vasculhada pelos internautas. Até a preferência política dos participantes está sendo analisada. O...