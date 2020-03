O nono paredão do BBB20 foi formado na noite deste domingo (22). Flayslane, Daniel e Ivy disputam, na berlinda, a preferência do público para permanência na casa.

No começo do programa de hoje, a anjo Rafa Kalimann imunizou a sister Gabi. Logo na sequência, a líder Thelma indicou Flayslane para o paredão. Felipe Prior foi o mais escolhido entre os votos da casa e selecionou Ivy para a berlinda, conforme regra desta semana do Big Brother Brasil. Daniel já estava no paredão após ser o primeiro eliminado na prova do líder da última quinta-feira (19).

Na prova de bate-volta, Prior selecionou o número sorteado e se salvou do paredão.

Confira os votos dos Brothers:

Daniel votou em Felipe

Babu votou em Ivy

Rafa votou em Prior

Felipe votou em Ivy

Flayslane votou em Gizelly

Manu votou em Felipe

Mari votou em Felipe

Gizelly votou em Babu

Ivy votou em Babu

Gabi votou em Felipe

Marcela votou em Babu