O décimo terceiro paredão do Big Brother Brasil foi definido na noite desta sexta-feira(10). Flayslane, Babu e Thelma lutam pela preferência do público e o próximo eliminado do BBB20 vai ser definido no domingo (12).

A líder Ivy colocou Thelma no paredão. Na sequência, em votação aberta, Flayslane recebeu o maior número de votos da casa, enquanto outros quatro participantes (Gizelly, Babu, Manu e Rafa) empataram com um voto. Ivy desempatou e colocou Babu na berlinda.

Confira como votou cada participante

Thelma votou em Flayslane

Babu votou em Gizelly

Rafa votou em Flayslane

Gizelly votou em Babu

Flayslane votou em Rafa

Mari votou em Manu

Manu votou em Flayslane