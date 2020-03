No décimo paredão do Big Brother Brasil 2020 (BBB20), estão na berlinda a cantora Manu Gavassi, a ex-panicat Mari Gonzales e o arquiteto Felipe Prior. O último foi indicado pela líder, a advogada Gizelly Bicalho.

Como avisado pelo apresentador Thiago Leifert na quinta-feira (26), a dupla que ficasse em último lugar na prova do líder já entraria no paredão, com direito a bate e volta. Depois, o anjo da semana imunizaria alguém e, então, a líder indicaria alguém, que estaria direto na berlinda. Este, por sua vez, poderia indicar outra pessoa. E, então, o mais votado pela casa terminaria de compor o paredão. Os dois últimos com direito a fazer a prova para se salvar. Dessa maneira, entre os cinco indicados, dois brothers se salvariam e o paredão é triplo.

O anjo da semana, a ginecologista Marcela Mc Gowan, imunizou a anestesista Thelma Assis. A líder Gizelly, então, indicou Felipe Prior, que não teve direito de fazer a prova bate e volta e foi direto para o paredão. O arquiteto indicou a cantora Manu Gavassi. Flayslane, Rafa Kalliman e Babu empataram com três votos recebidos e a líder desempatou indicando Flayslane. As duas cantoras, então, seguiram para a prova bate e volta com Mari e Gabi.

Gabi e Flayslane se salvaram.

Confira os votos dos brothers e sisters:

Babu votou em Marcela

Felipe votou em Rafa

Flayslane votou em Rafa

Gabi votou em Babu

Ivy votou em Babu

Manu votou em Flayslane

Marcela votou em Babu

Mari votou em Rafa

Rafa votou em Flayslane

Thelma votou em Flayslane