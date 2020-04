O décimo sexto paredão do Big Brother Brasil foi definido na noite deste domingo (19). Babu, Manu e Mari lutam pela preferência do público e o próximo eliminado do BBB20 vai ser definido na próxima terça-feira (21).

A líder Rafa indicou Mari Gonzalez. Em seguida durante votação aberta pela casa, a mais votada foi Manu, que teve a chance de contra indicar Babu para a berlinda.

Veja como ficou a votação

Thelma votou em Manu;

Babu votou em Manu;

Mari votou em Manu;

Manu votou em Babu.

Prova do líder

Em nova prova do líder realizada na noite deste domingo (19), no Big Brother Brasil 20, os Brothers tiveram de testar a sorte. Ao final, Rafa kalimann levou a melhor na disputa.