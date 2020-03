O décimo paredão do Big Brother Brasil 20 foi formado na noite deste domingo (29). Estão na berlinda o arquiteto Felipe Prior, a cantora Manu Gavassi e a ex-panicat Mari Gonzalez.

Na próxima terça-feira (31) um participante deverá deixar a casa. De acordo com o resultado parcial da enquete realizada pelo Popular, Manu deverá ser eliminada.

A sister computa, até o momento, 57% dos votos, enquanto Felipe Prior possui 31% e Mari Gonzales, apenas 12%.

Você concorda com este resultado? Clique aqui e participe da nossa enquete!

Veja como foi a formação do Paredão:

Como avisado pelo apresentador Thiago Leifert na quinta-feira (26), a dupla que ficasse em último lugar na prova do líder já entraria no paredão, com direito a bate e volta. Depois, o anjo da semana imunizaria alguém e, então, a líder indicaria alguém, que estaria direto na berlinda. Este, por sua vez, poderia indicar outra pessoa. E, então, o mais votado pela casa terminaria de compor o paredão. Os dois últimos com direito a fazer a prova para se salvar. Dessa maneira, entre os cinco indicados, dois brothers se salvariam e o paredão é triplo.

O anjo da semana, a ginecologista Marcela Mc Gowan, imunizou a anestesista Thelma Assis. A líder Gizelly, então, indicou Felipe Prior, que não teve direito de fazer a prova bate e volta e foi direto para o paredão. O arquiteto indicou a cantora Manu Gavassi. Flayslane, Rafa Kalliman e Babu empataram com três votos recebidos e a líder desempatou indicando Flayslane, que seguiu então para a prova bate e volta com Mari, Manu e Gabi. Flayslane e Gabi se salvaram e permaneceram na berlinda Felipe, Manu e Mari.