Kerline deve ser a eliminada da semana do Big Brother Brasil. Em nossa pesquisa, sobre o paredão do BBB 21, a sister pontua com 73% dos votos de nossos leitores. Rodolffo 10% e Sarah 17%.

>> Enquete Paredão BBB21: Quem deve sair do Big Brother Brasil? Kerline, Rodolffo ou Sarah?

Nego Di, o líder da semana, indicou na sequência Kerline ao paredão. O grupo dos seis imunizados (Fiuk, Projota, Viih Tube, Juliette Freire, Lumena Aleluia e Arthur Piccoli), salvos por uma votação que aconteceu antes de o confinamento começar, por sua vez, escolheu Rodolffo.

Sarah, que já estava emparedada pelo Big Fone, completou o trio.