A 20ª edição do Big Brother Brasil fará a segunda eliminação no Paredão nesta terça-feira, dia 4. Babu, Hadson, Petrix e Pyong disputam, na berlinda, a preferência do público para permanência na casa.

De acordo com parcial da Enquete Paredão BBB20, realizada pelo Popular, Petrix deverá ser eliminado na noite de hoje. O brother predomina 74% dos votos do público. Em seguida está Hadson, com 20%. Pyong e Baby tiveram, respectivamente, apenas 4% e 3% dos votos.

Veja como foi a formação do Paredão:

Após ganhar o direito de indicar um brother para a berlinda, durante a Prova do Líder, Pyong indicou Petrix. No sábado (1), o Big Fone tocou e Petrix, que atendeu, teve a orientação de indicar outro brother e o seu escolhido foi Pyong.

Já no domingo (2), Babu foi apontado pelo líder Guilherme para ser o terceiro integrante do Paredão. Em seguida, com 8 votos, Hadson foi o escolhido pela casa.