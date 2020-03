Gisely, Guilherme e Pyong foram emparedados no último domingo (1). E na noite desta terça-feira (3) um participante será eliminado da 20ª edição do Big Brother Brasil.

Em uma disputa acirrada, Pyong lidera o número de votos da enquete realizada pelo Popular, e pode ser o sexto eliminado da casa.

Até o momento, o brother possui 52% dos votos da enquete. Logo atrás está Guilherme, com 41% dos votos e, por último, Giselly, com apenas 7%.

Confira como foi a formação do Paredão:

Guilherme foi escolhido pela líder Ivy. Pyong foi indicado pelo próprio Guilherme, que teve o poder de escolher com quem ele queria ir ao Paredão. Giselly, por sua vez, foi escolhida por Felipe Prior, mais votado da casa, que poderia indicar mais um participante para competir a prova do bate e volta, onde apenas a indicação do líder não poderia participar.

Felipe Prior, no entanto, escapou da berlinda e o sexto Paredão do BBB20 ficou formado entre Giselly, Guilherme e Pyong.