Bianca Andrade, a Boca Rosa, e Chumbo disputam o primeiro paredão do Big Brother Brasil 20. O ginasta e líder Petrix Barbosa indicou Boca Rosa, do Grupo Camarote. O outro emparedado disputou e perdeu a prova bate e volta contra Pyong Lee. De acordo com enquete paredão BBB20 do jornal O Popular, Chumbo deve ser o primeiro eliminado do primeiro paredão do Big Brother Brasil 2020, com 55% da escolha do público.

Veja a votação:

Líder: votou em Bianca Andrade

Brothers: Babu - 1 Chumbo – 4 Pyong – 10 Manu – 2

Chumbo e Pyong Lee foram os mais votados pela casa e estrearam a prova bate e volta, que consistia em pegar uma estrela dourada escondida dentro da palavra paredão.

