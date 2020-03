O sétimo paredão do Big Brother Brasil foi formado na noite do último domingo (8) por Babu, Manu e Victor Hugo. Nesta terça-feira (10) um dos participantes deixa o reality e, de acordo com enquete realizada pelo Popular, Victor Hugo é quem deve ser o eliminado da semana.

O brother possui, atualmente, 61% dos votos. Na sequência estão Manu e Babu, com 29% e 10% dos números de votos, respectivamente.

Confira como foi a formação do paredão

O líder Pyong indicou o brother Victor Hugo para a berlinda e Babu foi o mais votado pela casa. Os dois compõem o paredão com Manu Gavassi, que se colocou na disputa após ter apertado o botão vermelho no Quarto Branco.

Ivy, anjo da semana, estava autoimune. Já Babu recebeu cinco votos da casa. Além dele, Felipe Prior, Flayslane, Gizelly foram votados. Confira como foram os votos:

Flayslane votou em Babu

Gabi votou em Felipe Prior

Felipe Prior votou em Flayslane

Marcela votou em Felipe Prior

Thelma votou em Flayslane

Rafa votou em Flayslane

Babu votou em Flayslane

Victor Hugo votou em Gizelly

Yvy votou em Babu

Daniel votou em Felipe Prior

Manu votou em Babu

Gizelly votou em Babu

Mari votou em Babu