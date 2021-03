Após a formação do paredão na noite deste domingo (28), enquete do jornal O POPULAR aponta que Sarah Andrade será a próxima eliminada da casa mais vigiada do Brasil, com 67% dos votos até o momento. O goiano Rodolffo vem na sequência, com 27%, enquanto Juliette está com 6%.

Juliette, Rodolffo e Sarah estão no Paredão no "BBB21"; vote na enquete

A brasiliense foi para a berlinda durante a realização da votação aberta. Ela recebeu 5 votos, contra 4 de Rodolffo. Juliette, por sua vez, recebeu a indicação do líder e puxou o cantor sertanejo para o paredão no contra-golpe. Na dinâmica dessa semana, a pessoa mais votada da casa também poderia puxar outro participante para a berlinda, e Sarah escolheu a goiana Thaís.

Na prova bate volta, que foi dividida em três fases, Thaís acabou escapando, estabelecendo assim o paredão dessa semana.