Juarez Dias, pai do cantor goiano e, agora, ex-BBB Rodolffo, puxou torcida para a eliminação do Brother João Luiz, que disputa o paredão contra Arthur e Pocah.

"A minha final é essa, a eliminação do João. Vem ser falso aqui fora, João... aproveita para reciclar como professor e como ser humano. Como militante eu nem falo, deixo esse julgamento aos que viram o seu comportamento. Fora João", publicou Juarez.

Em vídeo, por meio do story, o empresário ressaltou a torcida pela eliminação do professor de Geografia. "Vem fazer drama aqui fora", gritou.

Eliminação Rofolffo

Cantor foi eliminado no dia 6 de abril com 50,48% dos votos. A saída ocorreu após o participante João Luiz ter realizado denúncia de racismo dentro do programa contra o goiano em relação ao seu cabelo. Por sua vez, Rodolffo tentou justificar a comparação como brincadeira.

