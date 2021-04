Chegamos ao Top 6 da 21ª edição do Big Brother Brasil. Até aqui, acompanhamos 13 eliminações e uma desistência. Até a próxima terça feira, 27, quando ocorre o paredão do programa, teremos com seis participantes, sendo:

Arthur

Camilla de Lucas

Fiuk

Gil

Juliette

Pocah

Da lista acima vai sair o primeiro lugar, com 1,5 mi na conta. Além, é claro, da fama e dos contratos pós-BBB. Inclusive, temos participante com recorde de seguidores - 22,3 milhões no instagram, a sister Juliette. Queremos saber, caso a final do reality fosse hoje, qual pódio se formaria? Vote em seu preferido na enquete abaixo e veja o pódio se formar em nossa parcial: