Mari Gonzalez é o primeiro Anjo do BBB20 Além do benefício no jogo, a sister também ganhou R$ 9,7 mil

A baiana Mari Gonzalez é o primeiro Anjo do BBB 20. A sister venceu a prova neste sábado (25) e está imune à votação deste domingo. Além do benefício no jogo, Mari também ganhou R$ 9,7 mil. A primeira prova do anjo foi em um jogo de tabuleiro gigante. Todos os participantes começaram com saldo de R4 10 mil e passaram por “lojas” ao longo do percurso. Babu, Rafa, Pyong...