A influenciadora digital Mari Gonzalez, 26 anos, foi eliminada da casa do Big Brother Brasil 20, nesta terça-feira (21), com 54,16%. Ao longo de sua jornada no BBB20, Mari foi líder uma vez, três vezes emparedada e anjo em uma oportunidade. A eliminação de Mari teve mais de 359 milhões de votos.

O último paredão foi definido na noite de domingo (19). A líder Rafa indicou Mari Gonzalez. Em seguida, durante votação aberta pela casa, a mais votada foi Manu, que teve a chance de contra indicar Babu para a berlinda.