Manu Gavassi se tornou a primeira finalista do BBB20, após vencer a última prova desta edição do programa. A dinâmica desta quinta-feira do reality show colocou os participantes para se enfrentarem em um questionário, com perguntas relacionadas ao Big Brother Brasil deste ano.

Ganhava a prova quem acertasse primeiro a cinco questões. Ao desenrolar da prova, Manu Gavassi e Thelma Assis acertaram todas as perguntas, enquanto Babu e Rafa erraram uma e foram para o paredão. Na sequência, em um mata mata entre a médica e a cantora, Manu acertou a sexta questão e se tornou a primeira finalista do BBB20.