O 'Paredão' desta terça-feira, 2, do Big Brother Brasil deixou parte do público confuso. Enquete feita pelo POPULAR na noite do último domingo (28), até o momento indica que Lumena deve ser a eliminada desta semana com 53% dos votos. Na berlinda, Projota em segundo com 43%, e Arthur com 4%.

Quem você deseja que saia do BBB 21 nesta terça 02/03/2021? Vote aqui.

Relembre

O líder João Luiz indicou Projota, sob a justificativa de estar priorizando o cultivo de relações dentro da casa e disse que o rapper não está de acordo com o ideal de convivência em que acredita. Caio estava imune pelo anjo, e Arthur foi o mais votado pela casa.

Já Lumena foi indicada por Carla Diaz depois que atriz atendeu ao Big Fone no sábado (27). Rodolfo e Fiuk também foram indicados, mas ficaram livres do paredão, Rodolfo porque venceu a prova de Bate e Volta e Fiuk porque Projota decidiu (o rappar podia escolher quem livraria da berlinda).