Magazine João Luiz relata episódio de racismo quando tinha 10 anos Brother diz que foi revistado por dono de loja de doces quando era criança

O professor de geografia, João Luiz, que encontra-se no paredão contra Arthur e Pocah, relatou para Juliette neste sábado (21) um episódio de racismo que viveu quando era criança. O brother afirmou que quando tinha dez anos foi a um loja de doces com amigos. Na época estava frio e todos estavam vestidos com camisas de manga comprida e calças. Ele era o úni...