Ivy Moraes se tornou na noite deste domingo (19) a décima quinta eliminada da edição do BBB20. No paredão contra Rafa kalimann e Thelma, a mineira teve 74,17% dos votos, contra 6,31% e 19,52% dos outros participantes, respectivamente.

Ivy, que entrou na casa pouco depois do início da temporada, ao participar da Casa de Vidro, perdeu bastante apoio e chegou a ser acusada de racismo nas redes sociais.

Formação do paredão

A formação do décimo quinto paredão desta temporada do BBB20 ocorreu na noite da última sexta-feira (17). Mari Gonzalez ganhou a prova do líder e indicou Rafa. Na sequência, em votação aberta na casa, a mais votada foi Ivy, que teve a opção de contra indicar e puxou Thelma para a berlinda.