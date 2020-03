Guilherme se tornou o sexto eliminado do BBB20 na noite desta terça-feira (3). Com 56,07 %, o modelo foi o escolhido do público para deixar a casa mais vigiada do Brasil. O hipnólogo Pyong obteve 43,29% e advogada Gizelly, que também estava na berlinda, recebeu 0,64% das intenções. O número total de votos foi 416.649.126.

O sexto paredão do Big Brother Brasil 20 foi formado na noite do último domingo (1º). Guilherme foi a escolha da líder Ivy. Já Pyong foi indicado pelo próprio Guilherme, após ele ser emparedado. Gizelly, por sua vez, foi escolhida por Prior, que foi o mais votado da casa, mas escapou do paredão após ganhar a prova do bate e volta, da qual apenas o indicado pela líder não podia participar.