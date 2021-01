Magazine Glória Pires usa Black Eyed Peas para reforçar que 'não é mãe do Fiuk', participante do BBB21 Atriz cantou e virou um dos temas mais comentados nas redes

A atriz Glória Pires, 57, resolveu agir com bom humor e reforçar a todos que não é mãe do cantor Fiuk, 30, um dos participantes do BBB 21. Na edição da última terça-feira (26), o brother já havia brincado sobre não ser filho de Gloria, algo que muita gente pensa. Fiuk é filho do cantor Fábio Jr., 67, com a artista plástica Cristina Karthalian. Glória é mãe apenas...