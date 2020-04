A advogada Gizelly Bicalho se tornou na noite desta terça-feira (14) a décima quarta eliminada desta edição do BBB20. No paredão contra o ator Babu Santana e a modelo Mari Gonzalez, a capixaba teve 54,79% dos votos, contra 41,33% e 3,88% dos outros participantes, respectivamente.

Gizelly, que por muito tempo foi considerada uma das favoritas para chegar a final do Big Brother Brasil, perdeu bastante apoio e chegou a ser acusada de racismo nas redes sociais por comentários contra os participantes Babu e Thelma.

Babu Santana, por sua vez, atingiu uma marca histórica na noite desta terça-feira. Ele se tornou o primeiro participante do reality show a enfrentar oito paredões. O ator estava empatado com Marcelo Zagonel, do BBB 14, e com Ana Carolina, do BBB 9, que enfrentaram sete, porém acabaram sendo eliminados na setima vez que foram para a berlinda.

Formação do paredão

A formação do décimo quarto paredão desta temporada do BBB20 ocorreu na noite do último domingo (12). Logo após a eliminação de Flayslane, Manu Gavassi ganhou a prova do líder e indicou Mari Gonzalez para a berlinda. Na sequência, em uma nova dinâmica, os dois grupos da casa (Vip e Xepa) tiveram que escolher um de seus integrantes para o paredão. Dessa forma, Babu Santana e Gizelly Bicalho acabaram selecionados para a disputa.