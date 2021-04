Depois de decepcionar grande parte do público ao não indicar Viih Tube ao Paredão na terça (20) no BBB 21, Gil disse para Fiuk, na madrugada desta quinta (22), que se eles pegarem o líder precisam colocar a youtuber no Paredão.

Durante a festa, o doutorando em economia chamou o ator para conversar. Primeiro, ele afirmou que Viih representa perigo para a dupla. Na sequência, afirmou que a youtuber não tem votos de João nem de Camilla nem de Juliette, e que eles precisam indicá-la. "Se a gente pegar o líder, tem que ser ela de cara", disse.

Na terça (20), após ganhar a Prova do Líder, Gil gerou frustração entre muitos dos expectadores do BBB ao indicar Pocah, e não Viih Tube ao Paredão. Na ocasião, ele disse que não conseguia votar na youtuber.

Na quarta (21), em conversa no Quarto Colorido, Arthur, Fiuk e Pocah tiraram sarro de Gil por ele ter ido duas vezes à berlinda por escolha de Viih, e ainda continuar acreditando nas boas intenções dela.

"Acabou de indicar duas vezes o querido para o Paredão", disse o ator, aos risos. "É, realmente, Gil, ela não queria. Ela errou pensando 'vou jogar pra lá porque ele vai ser líder", ironizou Arthur.

Gil, porém, seguiu defendendo a sua posição de que Viih teria errado de propósito na prova para que ele pudesse ser o líder. "Ela me colocou em dois paredões, mas foi de um jeito diferente", completou Fiuk.

Eles também alertaram Gil para tomar cuidado com a youtuber, que pode voltar a indicá-lo à berlinda. Arthur e Fiuk contaram que quando estavam no Paredão, a sister disse que eles não sairiam. Gil lembrou que Viih também tinha afirmado torcer para a permanência dele e de Caio. "Mas não sabia que ela falou isso para o Fiuk também".

"Matou a charada", completou Arthur. "Deve ter falado o mesmo para Caio", acrescentou Pocah, aos risos.