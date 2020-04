A final do Big Brother Brasil 20 está movimentando a internet brasileira. Com a saída de Babu Santana na noite desse sábado (25), Manu, Rafa ou Thelma disputam o título da vigésima edição do programa e, consequentemente, o prêmio de R$ 1,5 milhão.

A divulgação da campeã será na noite desta segunda-feira (27), depois da novela Fina Estampa.

De acordo com o resultado parcial da enquete realizada pelo O POPULAR, Rafa Kalimann aparece como a vencedora com 56% dos votos.

Já Manu apresenta 17% das escolhas e Thelma 26% das intenções.

Você concorda com este resultado? Clique aqui e participe da nossa enquete!