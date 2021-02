A festa da liderança de Karol Conká no BBB 21 teve de tudo um pouco: acerto de contas, revelações sexuais e até bebida escondida na despensa.

A própria Karol foi quem resolveu racionar bebidas e levar algumas garrafas para a despensa. A ideia dela era fazer com que as pessoas não bebessem tudo de uma vez, como já aconteceu em outras oportunidades.

"Não fez por mal, né?", perguntou Fiuk. "Não, eu vejo que tem gente que enche muito o copo de uma vez. Tem que fazer assim, infelizmente", emendou a cantora, elogiada por Fiuk pela atitude.

Carla Diaz contou que uma situação engraçada aconteceu embaixo do edredom com Arthur. Segundo ela, ambos durante a tarde estavam cobertos, mas sem fazer nada de mais. Porém, de repente a produção pediu para que todos fossem até a sala. "A gente riu, pois não tinha condições de ele ir", brincou a atriz sobre uma possível ereção do namorado.

A festa também foi marcada pela desconfiança com Lumena. Carla Diaz estranhou a nova postura da baiana depois que Nego Di foi eliminado. "A Lumena está fingindo que nada aconteceu e do nada ficou fofa com todo mundo."

E por falar em Lumena, a DJ parece ter se acertado com Sarah. Ela pediu desculpas para Lumena por conta da prova de liderança vencida por Arthur e Projota em que bagunçou a bancada da concorrente para ela não vencer. Na ocasião, Lumena fazia dupla com Nego Di, desafeto de Sarah.

"Eu não baguncei as caixinhas por você. Queria te pedir desculpa. Te prejudiquei por causa de uma coisa minha com Nego Di. Tinha um negócio acumulado que eu estava com raiva. Não foi por você. Tanto que quando o Arthur ganhou falei: 'você mereceu. Eu fiz merda e não merecia ganhar'", disse.